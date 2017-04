Vereadores agradecem governador por obra de R$ 4,5 milhões e pedem incremento de iluminação

O governador Reinaldo Azambuja (PSDB) esteve nesta terça-feira (18), em São Gabriel do Oeste, onde assinou autorização para o início das obras de pavimentação asfáltica e drenagem de trecho da Avenida Getulio Vargas e prolongamento (rodovia municipal SGO-217). Os vereadores do município acompanharam a solenidade e aproveitaram para apresentar uma Indicação ao governo, solicitando iluminação e implantação de ciclovia, como complementação da obra.

A indicação 027/2017 foi assinada por todos os vereadores e entregue em mãos pelo presidente da Casa de Leis, vereador Valdecir Malacarne (PPS). Também estavam presentes, os vereadores Angelo Mendes (PRB), Fernando Rocha (PSB), Luizinho do Ferro Velho (PSDB), Marcos Paz (PSB), Roberto Emiliani (PMDB), Rogerio Rohr (PDT), Rose Pires (PMDB) e Vagner Trindade (PSB).

“Entendemos necessária a implantação de Ciclovia a fim de criar vias específicas para bicicletas, buscando garantir melhor ordenamento e segurança no trânsito e, principalmente, incentivar as pessoas a usarem este meio de transporte, já que o mesmo proporciona mais qualidade de vida e saúde e evita a emissão de gases poluentes ao meio ambiente, bem como a implantação de iluminação em toda extensão do prolongamento para proporcionar segurança e entrega da obra de forma completa para a população são gabrielense”, justificaram os parlamentares. O documento ainda será analisado pelo governador.

Obras de pavimentação- De acordo com o Governo do Estado, com recursos próprios da ordem de R$ 4.511.609,25, serão pavimentados 3.702 quilômetros da via que dá acesso ao Parque de Exposições Balduíno Mafissoni e também ao Aeroporto Municipal. A empresa responsável pelo serviço será a Brascop e a estimativa de entrega é de 180 dias.

Loteamento Flor do Cerrado – Logo após a assinatura, o governador também visitou loteamento Flor do Cerrado.A previsão é que a entrega das moradias populares seja feita em julho deste ano. Ao todo, são 233 unidades habitacionais construídas por meio do Programa Minha Casa Minha Vida, com recursos do Governo do Estado (R$ 887.435,01), União (R$ 13.048.000,00) e prefeitura (R$ 789.025,05).