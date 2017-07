Vereadores da Capital pedem ajuda ao governador para obras de até R$ 80 milhões

Vereadores da Câmara de Campo Grande se reuniram com o governador Reinaldo Azambuja (PSDB), na manhã de hoje (6), para apresentar uma relação de obras na Capital que carecem de poucos recursos para serem concluídas.

O presidente da Câmara, vereador João Rocha (PSDB0 afirmou que “O governador fez um pacto com os vereadores de que vai olhar com carinho a liberação de recursos para contrapartida de obras previstas no Orçamento-Geral da União. É uma convergência política e técnica, que vai ao encontro do que o prefeito precisa”

Na relação entregue ao governador constam 21 obras com projetos técnicos já aprovados, e com percentual de conclusão do empreendimento já em estado avançado. De acordo com o governador, os valores podem chegar a R$ 80 milhões.

Segundo os vereadores, o governador prometeu dar uma resposta à solicitação dentro de 10 a 15 dias, prazo para que a equipe técnica do governo análise a relação entregue.

João Rocha pontuou ainda que o governo deve incluir, na relação de obras prioritárias a serem concluídas, o Aquário do Pantanal.

Comentários