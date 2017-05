Vereadores de Bodoquena recebem secretário da Saúde em reunião na Câmara Municipal

Preocupados com reclamações contínuas dos moradores de Bodoquena e usuários em relação à rede pública de Saúde, o presidente da Câmara vereador Edinho Carvalho (PR) juntamente com os vereadores Mano Pereira (PMDB), Professor Fernando (PMDB), Osmar Ajala (PMDB) e Emerson Garrucha (PTdoB) se reuniram na manhã desta segunda-feira (22/05) no gabinete da presidência da Casa de Leis com o secretário Municipal de Saúde Luiz Antônio de Oliveira para debater diversos assuntos ligados à Saúde de Bodoquena.

Na pauta, assuntos como investimento de recursos, atendimentos, medicamentos, contratação de médicos para atender o município, licitações para aquisição e conserto de carros que atendem a Secretaria de Saúde, contratação de agente comunitário, saúde bucal, hemodiálise, ultrassom, entre outras questões, foram discutidas pelos vereadores com o secretário da pasta.

O secretário informou que muitas destas demandas dependem de destravamento de recursos do Estado já que o repasse Federal está em dia. Disse ainda que as consultas estão sendo realizadas normalmente em ritmo acelerado.

“De janeiro até agora atendemos mais de mil pessoas na regulação em diversas áreas da medicina […], nós iremos atender todas as reivindicações da Câmara no que der pra atender”, afirma Luiz Antônio.

Ainda de acordo com o secretário, o que também atrapalha no andamento do trabalho na Saúde são as licitações, entretanto, Luiz Antônio de Oliveira afirma que as principais necessidades para bom funcionamento do Hospital Municipal Francisco Sales e das demais unidades básicas de saúde já foram licitadas.

É o caso dos reagentes, utilizados em laboratório durante processos de preparação da amostra e análises que, conforme o secretário, “não estão mais em falta”. Já em relação aos medicamentos, o chefe da pasta garante que a questão está 90% solucionada.

Luiz ficou de atender algumas demandas dos vereadores como a solicitação do vereador Emerson Garrucha quanto à flexibilização do horário de atendimento do ESF Rural Jesuíno Ormundo; solicitações do vereador Edinho pedindo o atendimento odontológico no período da noite; contratação de médico e técnico de enfermagem para atender moradores do Distrito Morraria do Sul e um agente de saúde para o Serro Alegre, pedidos em indicação pelo vereador Osmar Ajala; e por fim, solucionar o problema das ambulâncias que segundo o secretário, assim que forem consertadas estarão atendendo novamente o município.

