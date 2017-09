Vereadores e assessor de Eduardo Rocha se reúnem com presidente da Agraer

Com o objetivo de solicitar melhorias ao assentamento São Thomé, de Santa Rita do Pardo, vereadores da cidade e assessor do deputado estadual Eduardo Rocha, se reuniram com diretor-presidente da Agraer (Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural).

Os vereadores Haymee Monike Castro Lima e Cleudenice Ferreira de Freitas, o Nide, estiveram presentes, juntamente com o assessor do parlamentar do estado, Marcelo Vargas Filho. O encontro ocorreu na sede da Agraer, com Enelvo Felini.

Também participou da reunião, Ademir Bispo dos Santos, presidente da APRAST (Associação dos pequenos produtores São Thomé).

