Vereadores integram comissão para regularização do Portal da Lagoa

Mais de 200 famílias que moram nos bairros Portal da Lagoa, São Caetano, Vila Neusa e Norte Parque, em Campo Grande, participaram da reunião com os vereadores João César Mattogrosso (PSDB), Delegado Wellington (PSDB) e Carlão (PSB), na noite de ontem (30).

Na ocasião, eles debateram com os representantes do Legislativo a regularização do loteamento e sua inclusão no Plano Diretor Municipal.

A área é conhecida por ter sido comercializada de forma clandestina por uma imobiliária da Capital. E por se tratar de um terreno localizado na zona rural da cidade, os moradores ficam impedidos de receber serviços como coleta de lixo, saneamento básico e iluminação pública. O caso, inclusive, foi judicializado e agora os moradores pedem celeridade no processo da documentação.

“Estamos indo atrás da regularização desta área para essas famílias. Precisamos somar esforços. Não é um vereador, mas a união de vários que dá resultados.”, acrescentou João César Mattogrosso. Segundo o vereador, o encontro foi importante para esclarecer as dúvidas dos moradores da região.

“Tudo é feito com base em critérios de natureza técnica e política. Pelo lado técnico, é necessária a inclusão da região no plano diretor da cidade, conforme foi ressaltado por representantes do Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano. Por outro lado, politicamente, nos comprometemos a colocar à disposição a Câmara Municipal para enviar todos os esforços necessários”.

Fotos: Fábio Trindade

