Vereadores pedem mais segurança depois de assalto a banco de Paranaíba

Após bandidos fortemente armados explodirem na madrugada de quarta-feira (10), caixas eletrônicos da Caixa Econômica Federal em Paranaíba, município localizado a 398 quilômetros de Campo Grande, o deputado Coronel David (PSC) se reuniu com o Secretário Adjunto de Justiça e Segurança Pública Antônio Carlos Videira e vereadores do município em busca de mais investimentos na segurança da região.

O encontro ocorreu no gabinete da secretaria de segurança, onde os vereadores Paulo Borges Bevilaqua da Silva, vereador Nelo José da Silva, vereador Marcos Antônio Pereira Magalhães, vereador Jalmir Batista Modesto e vereador Andrew Robalinho da Silva puderam expor sobre a preocupação do executivo municipal em relação a insegurança dos moradores e a possibilidade de investimentos após o assalto. “Agradecemos a atenção do secretário e principalmente a parceria com o deputado Coronel David que nos trouxe aqui em busca de melhorias na segurança da região. Os bandidos infelizmente estão sempre à frente e isso tem deixado os moradores da nossa cidade muito preocupados. Como representantes da população, temos o dever de buscar esse apoio na implantação de uma base da polícia estadual, aumento do efetivo, mais estrutura com viaturas e equipamentos para combater a criminalidade, pois o assalto ao banco só demonstrou que os criminosos estão preparados e prontos para amedrontar a população. Espero que esse encontro traga mais recursos na segurança o mais rápido possível”, disse o vereador Andrew Robalinho.

Mais viaturas e segurança à população

Na oportunidade, o deputado Coronel David frisou que sempre demonstrou muita preocupação com os municípios que possuem rotas de fronteira em Mato Grosso do Sul, e após este assalto em Paranaíba, considerou fundamental a reunião entre os vereadores e o secretário de segurança adjunto em busca de providências sobre o ocorrido­. “Agradeço a disponibilidade do secretário e dos representantes do legislativo de Paranaíba para discutir em uma audiência investimentos e melhorias a região de Paranaíba, principalmente após o assalto que ocorreu nesta madrugada. Considero uma reunião produtiva onde o Governo do Estado, através da secretaria de segurança pública se comprometeu em desenvolver ações para aumentar a segurança e não tenho dúvida de que em breve a polícia colocará esses bandidos atrás das grades, devolvendo a segurança à população. A cidade receberá 04 (quatro) novas viaturas modelo Blazer do Governo, 03 (três) para a Polícia Militar e 01 (uma) para a Polícia Civil. Isso mostra que o objetivo de afugentar a bandidagem está cada vez mais próximo”, destacou o deputado.

O secretário considerou a reunião produtiva e se comprometeu em buscar reforços para continuar atendendo as necessidades do município. “Em 2016, o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul lançou o programa de investimentos “MS Mais Seguro”, que prevê R$ 96,4 milhões na reforma de prédios e compra de viaturas, equipamentos e armamentos até 2018 e isso envolve a modernização de delegacias, pelotões, presídios e Unidades Educacionais de

Internação (UNEI’s) de Mato Grosso do Sul. Nós sabemos a realidade de cada município do nosso Estado, sabemos que o investimento em estrutura, equipamentos e corporação são fundamentais e podem ter certeza que o compromisso do Executivo é continuar buscando atender no que for necessário cada região do nosso Mato Grosso do Sul no combate e a repressão ao crime organizado”, disse o secretário.

O secretário ainda afirmou que está dentro do planejamento, outras melhorias para a Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, Departamento de Operações de Fronteira (DOF), Coordenadoria-Geral de Perícias (CGP), Superintendência de Assistência Socioeducativa (SAS) e Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen).

Comentários