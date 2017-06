Vereadores realizam Câmara Participativa para tratar sobre acessibilidade e mobilidade urbana na Capital

Os vereadores da Câmara Municipal de Campo Grande promovem no próximo dia 28 de junho, quarta-feira, às 15 horas, na Arena do Horto Florestal, Reunião Pública para discutir o atual cenário de Campo Grande no que compete à acessibilidade e mobilidade urbana. O objetivo é reunir todos os órgãos públicos, entidades não governamentais, pessoas com deficiência, idosos, gestantes e sociedade em geral para discutir o tema.

Para o presidente da Casa de Leis, vereador Prof° João Rocha a ideia da Câmara Participativa é promover discussões sobre o assunto que resultará em audiências públicas, projetos de lei que contemplem a população. “A proposta é levantar discussão com as entidades e com a população para promover criação de novos projetos de lei para atender as necessidades do campo-grandense”, reforçou.

“Tivemos resultados positivos da última Câmara Participativa que tratou sobre agricultura em Campo Grande, que resultou na criação de lei pra atender o setor, esse é o propósito da Casa de Leis, trazer o assunto para perto e, a partir da discussão, desenvolver políticas públicas que contemplem cada setor com sua necessidade abordada nas reuniões”, acrescentou.

Serviço

A Reunião Pública será realizada na próxima quarta-feira (28), às 15 horas, na Arena do Horto Florestal, localizada na Avenida Fabio Zahran, ao lado do Instituto Mirim.