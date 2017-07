Vereadores votam Projeto de Regularização Fundiária da EHMA na sessão desta terça-feira

Os vereadores da Câmara Municipal de Campo Grande votam três Projetos na sessão ordinária de terça-feira (11).

Em única discussão e votação será votado o Projeto de Lei n. 8.551/17, de autoria do Poder Executivo Municipal, que autoriza o Poder Executivo a desafetar e doar à Agência Municipal de Habitação – EMHA, áreas de terreno localizadas neste município.

Já em primeira discussão serão votados outros dois Projetos. O Projeto de Lei n. 8.406/17, do vereador Chiquinho Telles, que declara de utilidade pública municipal a Associação Evangélica Beneficente Gerezim. E, também, o Projeto de Lei n. 8.495/17, de autoria do vereador André Salineiro, que denomina a praça situada no Loteamento Imperial, lota 01, qudra 12, situado no bairro Núcleo Industrial.

Por fim, em turno único de discussão, serão votados todos os projetos de decreto legislativo de outorga de Título de Cidadão Campo-Grandense, Medalha do Mérito Legislativo e/ou Título de Cidadão Benemérito apresentados e não aprovados até a presente data.

Tribuna Participativa – Antes da votação de Projetos, a sessão contará com a participação do advogado, Calleb Kaeliston Romero, que tem atendido jurídica e gratuitamente dezenas de mulheres grávidas com trombofilia, que fará uso da Tribuna para discorrer sobre “gestação de alto risco – trombofilia e a necessidade do Poder Público desenvolver políticas que informem e previnam”. O convite foi feito pelo vereador Pastor Jeremias Flores.

Serviço – A sessão ordinária de terça-feira (11) será realizada, a partir das 9 horas, no Plenário Oliva Enciso, na sede da Casa de Leis, localizada na Avenida Ricardo Brandão, nº 1.600, Bairro Jatiúka Park.

