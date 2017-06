Vetado pelo Governador Reinaldo Azambuja projeto de lei sobre terapia floral na Saúde de MS

Reinaldo Azambuja (PSDB), governador de MS vetou o projeto de lei que havia sido aprovado pela Assembleia Legislativa sobre a autorização o Poder Executivo a instituir o Programa de Terapia Floral Integrativa e/ou complementar na rede de Saúde estadual, segundo publicação do diário oficial de hoje (14).

O projeto é de autoria do deputado Paulo Siufi (PMDB) e o governador afirma no veto que, apesar de considera-lo “louvável”, a proposta teria vício de inconstitucionalidade.

“A competência para legislar é concorrente, cabendo à União estabelecer normas gerais sobre essas matérias. No âmbito da competência concorrente, a atuação legislativa dos Estados visa à complementação das normas gerais federais, em atendimento às peculiaridades locais. Trata-se da competência suplementar, prevista no art. 24, §2º da CF”, fundamenta.

Esta implantação invalidaria as competências do governador, pois estaria impondo um dever de adoção pública, com a celebração de um convênio com órgãos federais e estaduais e entidades representativas de terapeutas florais e de Associações de auto-regulamentação das categorias profissionais existentes, das técnicas e práticas da Terapia Floral, integrativa e/ou Complementar”.

De acordo com o governo, a medida poderia interferir na programação orçamentária do Estado, podendo consignar um aumento de despesa não previsto e não autorizada por lei. Por esses motivos, o projeto foi vetado integralmente.

Comentários