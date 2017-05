Via Parque com Mato Grosso deve ficar pronto em 45 dias

O engenheiro Antônio Jacques disse que a obra que está sendo executada para que o fluxo de veículos aumenta das Avenidas Mato Grosso e Via Parque deve ser concluída em 45 dias. A redução do canteiro já está adiantada e a terceira pista já começou a ser pavimentada no sentido bairro/centro da Avenida Mato Grosso.

As obras iniciaram-se no dia 20 de março com prazo máximo para serem concluídas em 90 dias, ou seja, 20 de junho. Contudo já se passaram 51 dias desde o início das mudanças nas avenidas.

O engenheiro destacou que “Até o dia 19 de maio devem concluir a parte da avenida que fica no bairro Carandá Bosque, nos dois sentidos da via. Hoje eu faço bairro/centro até a frente do condomínio, até a sexta-feira da outra semana eu termino essa pista e termino também o sentido centro/bairro aqui do Carandá”.

O engenheiro informou que o atraso se deu por conta das chuvas e que trabalhou apenas 13 dias em abril, o que dificultou o andamento, mas que agora o cronograma está normalizado. “Não foram 13 dias corridos, a gente trabalhava um e parava três, por exemplo. Hoje temos um atraso leve, mas que se não chover conseguimos recuperar”.

Depois da conclusão da obra no bairro Carandá Bosque, as máquinas vão mexer no lado da Avenida Mato Grosso que fica no bairro Santa Fé. “Do outro lado da rotatória é mais curto o trajeto e, se não chover, conseguimos terminar em uma semana”, afirmou o engenheiro.

