Reuniram-se hoje (10) prefeitura e Exército para definir os últimos detalhes técnicos das obras de recapeamento das ruas Bandeirantes, Marechal Teodoro, Guia Lopez e Brilhante. Os trabalhos começam na segunda-feira (13) e o município deve aproveitar as obras para colocar em prática a sincronização dos semáforos.

Esta marcada para se iniciar as obras as 6h30, na Rua Guia Lopes, e deve contar com interdição da meia pista para diminuir impactos no tráfego de veículos.

