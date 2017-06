Viatura da Polícia Civil bate em carro da Sesau e tomba em Campo Grande

Uma viatura da SIG da Policia Civil tombou depois de um acidente com um veículo da Sesau na manhã de hoje (8) no Bairro Marcos Roberto, em Campo Grande. Apesar do susto, ninguém teve ferimentos graves.

João Reis Belo, delegado esteve no local com a perícia para apurar as reais circunstâncias do acidente.

O delegado explicou que condutor da viatura do SIG estava no sentido centro-bairro da Avenida Ernesto Geisel e, ao virar para esquerda para entrar na Rua Bom Sucesso, acabou batendo em Chevrolet Classic, que também estava na mesma avenida, mas no sentido bairro-centro.

Diante do impacto da batida, a Chevrolet Blazer da polícia tombou. Estavam no carro dois investigadores que não quiseram se identificar mas não se machucaram. André Moraes, 36 anos motorista do Classic teve apenas arranhões no braço.

Moraes detalhou que estava parado no semáforo da avenida e assim que saiu viu quando duas motocicletas passaram correndo sendo seguidas pela viatura. Ele não conseguiu desviar do veículo da polícia e eles acabaram batendo.

Os investigadores relataram que estavam em diligências, mas sem o giroflex ligado.

Reis Belo informou que vai ouvir testemunhas e solicitar imagens de câmeras de segurança para entender o que ocorreu, especialmente porque o local é sinalizado.

