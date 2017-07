Viatura do Samu colide na traseira de veículo que para em cima da calçada

Viatura do Samu se envolveu em acidente ao colidir na traseira de um veículo Onix cor preta no início da tarde de hoje (05), na avenida Três Barras, no Jardim Alegre, em Campo Grande.

O passageiro do veículo atingido, de 29 anos, relatou que ele e outro homem, de 30 anos, seguiam pela avenida no sentido avenida Zahran e sinalizavam que iriam virar à esquerda quando a ambulância colidiu na traseira do carro.Com o impacto, o automóvel subiu em uma calçada.

Ninguém ficou ferido. Não havia nenhum paciente dentro da ambulância, que estava com a sirene desligada.

