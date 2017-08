“VIOLA PRIME”: Solidariedade une artistas de MS no combate ao câncer infanto-juvenil

A Liga do Bem, em parceria com diversos artistas de Mato Grosso do Sul, realizará no próximo domingo, 20 de agosto, o “VIOLA PRIME” a partir das 17h no Diamond Hall.

O evento terá toda a renda revertida à Associação dos Amigos das Crianças com Câncer (AACC/MS) por meio do McDia Feliz, maior campanha do país em prol de adolescentes e crianças com câncer – e que no Estado tem a Liga do Bem como madrinha.

Fazendo jus ao slogan da campanha no MS, “Juntos Somos Mais Fortes”, artistas como Patrícia e Adriana, Evandro Campos, Kid e Kenner, Max Moura e Cristiano, Manu e Rafael, Gustavo Vargas e os Dj´s Diogo Bacchi e DJ Panda, uniram-se ao grupo de super-heróis em prol de jovens e adolescentes na luta contra o câncer.

Os convites serão vendidos antecipadamente pela Pedro e Silva Promoções no Shopping Campo Grande, Mega Festas e Grão & Grão Empório Ligth no valor de R$ 40,00 a inteira, e R$ 20,00 a meia-entrada. Na compra antecipada é possível adquirir o convite a preço promocional, como explica o presidente fundador da Liga do Bem, Superman.

“Na compra de dois convites, mesmo que não tiver carteirinha de estudante, a pessoa vai pagar o valor de meia-entrada em cada convite. Nosso objetivo é atingir centenas de pessoas solidárias a essa causa. Assim como os muitos parceiros que abraçaram o projeto para realização desse grande evento”.

É uma grande corrente do bem, que possibilita concilia um belo domingo de entretenimento de qualidade com a oportunidade de fazer o bem!

O que é o Mc Dia Feliz?

Coordenado pelo Instituto Ronald McDonald, o McDia Feliz ocorre em diversos países do mundo, e atualmente é a maior campanha do em prol de adolescentes e crianças com câncer no Brasil. Todos os anos, o último sábado do mês de agosto é dia de transformar Big Mac em sorrisos.

Toda a arrecadação obtida com a venda do BigMac durante o McDia Feliz é revertida a projetos de instituições que trabalham em beneficio de adolescentes e crianças pacientes oncológicos. Soma-se ao sucesso da campanha a comercialização de tíquetes antecipados de Big Mac e de produtos promocionais vendidos pelas instituições parceiras, como camisetas e canecas.

Ao longo dos últimos 29 anos, os recursos obtidos com o McDia Feliz têm viabilizado a implantação de unidades de internação, ambulatórios, salas de quimioterapia e unidades de transplante de medula óssea.

Em 2016 foram vendidos 1.518.381 milhão de sanduíches Big Mac em todo o Brasil, o que contribuiu para uma arrecadação recorde de R$23,134 milhões.

AACC/MS

A AACC/MS é a única instituição em Mato Grosso do Sul a participar da campanha desde a primeira edição do McDiaFeliz. Quem comprar o ticket para trocar pelo sanduíche Big Mac no dia 26 de agosto deste ano contribuirá com projeto “O CETOHI no Hospital de Câncer Dr. Alfredo Abrão – Projeto de Ambientação”, que prevê adequações, interiores e ambientação de três pavimentos do novo prédio do Hospital do Câncer Alfredo Abrão.

