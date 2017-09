VISITA DE BERNAL: Puccinelli disse que “conversou o mínimo possível por não confiar no seu visitante”

O ex-governador André Puccinelli (PMDB) confirmou hoje que “Falou pouco e ouviu muito do visitante Alcides Bernal”. O ex-governador disse que “Não é do meu feitio guardar mágoas ou ser grosseiro a ponto de negar uma palavra a quem quer que seja, inclusive o Bernal”.

A conversa entre os dois nasceu “do nada”. Bernal anda preocupado que tomem o “seu” Partido Progressista, e sabe que existem três bons pretendentes, todos com mandatos de federais, que podem muito bem engrossar as fileiras do PP em nosso Estado.

Salientou que “É regra que federal que entra no partido que não tem representantes nessa esfera, são apoiados pelo próprio estatuto para ocupar a presidência”.

Como não possui mandato, Alcides Bernal corre o risco de entrar qualquer um dos três deputados da nossa bancada federal e reivindicar a presidência estadual do Partido Progressista.

– Ouvi muito, falei menos que o necessário e deixei que ele se fosse”, disse o ex-governador.

GOZAÇÕES

Amigos de Puccinelli disseram que tão logo Bernal deixou o escritório político do ex-governador, alguém teve a idéia de jogar sal no rastro do nada ilustre visitante e varrer em direção à rua, para que ele nunca mais retorne.

