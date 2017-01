Visita de equipe da prefeitura anima comerciantes, que esperam asfalto novo

Técnicos foram até a Rua Brilhante, mas foi alarme falso; trabalho era levantar dados para obra emergencial e não estava relacionado com recapeamento

À espera do recapeamento da rua Brilhante, comerciantes ficaram animados com a visita de uma equipe da Prefeitura de Campo Grande ao local nesta segunda-feira. A promessa é que o novo asfalto comece a ser feito ainda neste primeiro trimestre e técnicos realmente estiveram na via, mas para verificar uma obstrução no sistema de drenagem de água da chuva.

A presença da equipe gerou burburinho. Luis Vitório Campos, 27 anos, dono de uma loja de instalação de acessórios em automóveis localizada na rua Brilhante quase esquina com a Siríaco Maymone, conta que abriu a loja às 8h e os funcionários da prefeitura já estavam lá. “Acho que estavam fazendo medições, para as obras que vão fazer aí”, afirmou.

Outro comerciante da região, Ederson Alves Lemes, 31, também acredita se tratar de levantamentos necessários para as obras de recapeamento. “Ficaram aqui até às 11h mais ou menos”.

O secretário-adjunto de Infraestrutura, Ariel Serra, afirma que, entretanto, a equipe estava no local para verificar o entupimento de galerias que coletam a água da chuva. “É para uma obra emergencial. Pedimos para verificar uma galeria de águas pluviais que está obstruída, a extensão do entupimento”.

Serra ressalta que antes também o sistema de drenagem da via será revisto quando o Exército estiver trabalhando no recapeamento, mas que a desobstrução da galeria deve ser feito antes.

A rua Brilhante é uma das que compõem o corredor sudoeste do transporte coletivo que receberá asfalto novo. O Exército executará a obra com recursos do governo federal e da prefeitura.

Além da rua, estão na lista também as avenidas Bandeirantes e Marechal Deodoro, além da travessa Guia Lopes.

