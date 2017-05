Vítimas de acidente aéreo já estão sendo veladas em Araçatuba/SP

As vítimas do acidente aéreo ocorrido em Coxim, ontem (28), estão sendo veladas em Araçatuba/SP. O velório deve início as 9 horas da manhã e os sepultamento estão previstos para as 17 horas, no cemitérios Jardim da Luz da Saudade.

Luís Fernando de Arruda Ramos, de 47 anos, engenheiro está sendo velado na Loja Maçônica 21 Abril, já o piloto Fábio Jansem Pinho, de 37 anos, na funerária Cardassi. Os dois velórios são abertos ao público.

Luís Fernando era casado e pai de dois filhos. Comandava a Lomy Engenharia e também atua na liderança de outras empresas. Fabinho, piloto era casado e deixa dois filhos.

