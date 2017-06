Vizinhos salvam de incêndio criança deixada sozinha em casa

Uma tragédia foi impedida hoje (02) pela manhã no Bairro Tiradentes em Campo Grande. Uma criança havia sido deixada sozinha em casa quando de repente os vizinhos notaram que a residência estava em chamas.

A mãe do menino que é cabeleireira e o pai que atua no ramo da construção civil havia deixado a criança em casa dormindo sozinho após saírem para trabalhar. Uma vizinha do casal, que é proprietária de um bar, ao lado da casa, era contratada para cuidar da criança.

Ao notar que as chamas estavam saindo pela janela da casa, que tem três peças, a dona do estabelecimento chamou por socorro e outros vizinhos vieram ajudar a controlar o fogo com auxílio de baldes de água. O menino foi retirado de dentro do imóvel, e teria inalado um pouco de fumaça.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e prestou atendimento ao menino, que foi liberado sem ferimentos. O fogo teria se iniciado após um curto circuito em um transformador de geladeira da casa a cozinha ficou parcialmente destruída em decorrência do incêndio.

Os bombeiros realizaram o trabalho de rescaldo. Os pais foram avisados pelos militares por telefone.

O homem, a criança e a responsável por cuidar do bebê, uma mulher de 59 anos, foram levados para a delegacia de polícia para prestar esclarecimentos.

Informações preliminares apontam que a mulher pode ser indiciada por abandono de incapaz, ao deixar a criança sozinha na residência.

