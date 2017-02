Dorival Júnior, técnico do Santos recebeu hoje à tarde a notícia, que o volante Renato sofreu um estiramento na panturrilha direita, no último treinamento de segunda-feira e está fora do segundo jogo do Santos no torneio estadual.

O camisa 8 tem previsão de ficar afastado dos treinos cerca de 10 dias. Por conta disso, o jogador também deve perder o clássico contra o São Paulo, no próximo dia 15.

Com a ausência de Renato, o provável substituto deve ser Léo Cittadini.

