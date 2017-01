Volante douradense está na lista de interesse do Atlético-MG, diz jornal

O volante Lucas Leiva, douradense de 30 anos que atualmente joga pelo Liverpool, estaria na mira do Atlético-MG, que busca a contratação de volantes para compor seu elenco. A informação é do jornal Uol Esportes.

Conforme o Uol Esportes, um dos nomes cogitados pelo time mineiro é o de Lucas, porém outras equipes da Europa também manifestaram interesse, entre eles a Inter de Milão.

Com contrato encerrando com o time inglês, o jornal afirma que a situação não deve ser definida nos próximos dias, já que o atleta tem preferência em permanecer no futebol europeu. A janela de transação entre clubes europeus termina no início de fevereiro.

Natural de Dourados, cidade 233 km de Campo Grande, Lucas defende o Liverpool desde 2007.

Fonte: Campo Grande News

