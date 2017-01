Washington tem pequenos protestos contra a posse de Trump

Grupo de cerca de 50 manifestantes sentaram na rua em uma tentativa de bloquear a entrada dos apoiadores de Trump para assistir ao juramento.

Na noite de quinta, a confusão começou do lado de fora do National Press Club, na capital americana, onde acontecia um evento com opositores de Trump. Um apoiador do presidente eleito passou no local onde as centenas de opositores estavam reunidos. Ele foi seguido até um outro ponto da cidade onde acontecia um ato pró-Trump. Ele foi perseguido e ocorreu o confronto com a polícia, que chegou a utilizar spray de pimenta.

Nova York

Em Nova York, milhares de pessoas também se reuniram em torno da Columbus Circle e ao longo da avenida Central Park West, próximo ao Trump Tower, na noite de quinta. Eles levavam cartazes com as frases “Combater Trump a cada dia” e “Justiça e direitos civis para todos”.