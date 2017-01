Zé Teixeira comemora realização de importantes obras em MS

Parceria do democrata com Reinaldo tem beneficiado famílias sul-mato-grossenses

A proximidade do deputado estadual Zé Teixeira (DEM) com o governador Reinaldo Azambuja (PSDB) tem ajudado muito os municípios de Mato Grosso do Sul. O democrata recebe durante seu mandato, diversos pedidos para constante intercessão, por meio de ofícios e indicações, por obras que beneficiam os sul-mato-grossenses. A prova deste trabalho em conjunto são as rodovias que serão recuperadas pelo Governo: Bataguassu/Brasilândia, Bataguassu/Santa Rita do Pardo, Caarapó/Amambai e trecho da BR-163, passando por Montese até Itaporã – fruto de indicações encaminhadas por Zé Teixeira. As informações destas obras foram repassadas pelo secretário de Infraestrutura Marcelo Miglioli, durante entrevista concedida hoje (19.01) ao programa Tribuna Livre, da rádio Capital 95,9, de Campo Grande.

“Vamos proporcionar mais segurança e melhores condições de tráfego nas referidas vias, com os R$ 185 milhões destinados pelo Governo para realização destas obras. Isso mostra que a coalizão entre legislativo e executivo proporciona inúmeros benefícios para a comunidade. Destaco nosso trabalho junto com as lideranças dos municípios, para esta conquista”, ponderou o parlamentar.

O deputado, que exerce o cargo de 1º secretário da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, celebrou também as 42 pontes de concreto que serão construídas no Estado. “Ressalto nossa intercessão na construção destas pontes, por crermos que elas proporcionarão uma melhora de vida inestimável para cada família que a utiliza em suas atividades. É uma grande conquista para o nosso estado e importante trabalho em parceria”, destacou o parlamentar.

O deputado estadual Zé Teixeira acredita que estas conquistas só são possíveis graças a união de esforços entre Governo do Estado, poder legislativo, municípios e população. “Se não houver trabalho em conjunto estas e outras obras não saem do papel. A participação de todos é muito importante para que nossas cidades e estado consigam enfrentar a crise com estabilidade, sem qualquer tipo de contratempo e ainda proporcionar mais crescimento e melhoria na qualidade de vida”, destacou Teixeira.

O parlamentar exemplifica o grande trabalho realizado entre o Governo do Estado e a Prefeitura de Campo Grande. Rivais na disputa eleitoral, ambas se uniram para recuperar a cidade. “A coalizão do Governo com a atual gestão da capital já garantiu R$ 50 milhões, destinados para operação tapa buracos e recapeamento de importantes vias da cidade morena. Com isso provamos que independente de partido, o poder público precisa se unir para atender a população. Só assim teremos uma sociedade justa”, finalizou Zé Teixeira.

Comentários