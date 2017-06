Zé Teixeira intercede por melhorias em Itaporã e Sete Quedas

Durante sessão plenária realizada nesta terça-feira (20/06), na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, o deputado estadual Zé Teixeira (DEM) – atual 1º secretário da Casa de Leis – reivindicou a viabilização de Recursos Federais a serem aplicados na instalação de Academia ao Ar Livre, no Distrito de Carumbé, no município de Itaporã e também na aquisição de equipamentos, visando à modernização da sala de Tecnologias Educacionais e a construção de um Parquinho Ecológico – “Parque Sonho Meu”, contribuindo para o desenvolvimento da Escola Municipal Inácio de Castro, em Sete Quedas.

O parlamentar afirmou, em suas proposições, que a participação da Bancada Federal do Estado nestes atendimentos, é muito importante para Mato Grosso do Sul. “A viabilização de verbas da União para as benfeitorias reivindicadas assume papel fundamental na concretização do atendimento aos referidos pedidos, os quais permitirão melhorias nas vidas das famílias que residem em Itaporã e Sete Quedas”, diz Teixeira.

Os pedidos encaminhados pelo parlamentar foram aprovados durante a Ordem do Dia e serão destinados à Brasília ainda nesta semana.

Comentários