Zé Teixeira reivindica ambulância para Alcinópolis

O deputado estadual Zé Teixeira (DEM), atento às demandas da população de Alcinópolis, apresentou indicação na Assembleia Legislativa, reivindicando apoio dos Deputados Federais e Senadores representantes de Mato Grosso do Sul na Câmara dos Deputados e Senado Federal, para destinação de recursos da União visando à aquisição de uma ambulância para atender as necessidades do município.

Teixeira afirma que a ambulância reivindicada irá sanar as dificuldades tanto na locomoção dos pacientes até a Unidade Básica de Saúde, quanto para aqueles que realizam tratamento em outros municípios, sendo um grande benefício aos cidadãos, considerando a grande maioria que procura pelos serviços públicos de saúde não possuir condições financeiras para arcar com as despesas das constantes viagens necessárias.

“Assim, pedimos a atenção e empenho da Bancada Federal para que este imprescindível atendimento se concretize”, finalizou o parlamentar.

Comentários