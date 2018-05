​​Junior Longo defende retorno de Centro Municipal Pediátrico

Para acabar com a peregrinação de pais em busca de atendimento pediátrico para seus filhos nas unidades de saúde da Capital, o vereador Junior Longo (PSB) defende o retorno do Centro Municipal Pediátrico.

O parlamentar apresentou a ideia para o prefeito Marcos Trad e para o secretário municipal da Saúde, Marcelo Vilela. “Conversei com o Prefeito e com o Secretário e ambos se mostraram sensíveis ao retorno do Centro Pediátrico”, afirmou Junior Longo.

O parlamentar disse que a principal reclamação no setor da saúde que tem recebido é com relação ao atendimento das crianças. “O ideal era termos atendimento em todas as unidades de saúde, porém, faltam profissionais para atender toda a demanda. Então o que é melhor? Percorrer várias unidades de saúde a procura de um pediatra ou ir direto a um lugar onde se concentra todos os profissionais capacitados para atendimento pediátrico?”, argumentou.

Junior Longo, disse ainda, que apresentou a possibilidade de transformar uma das unidades de saúde em Centro Pediátrico, ou ainda um imóvel público poderia ser cedido para o retorno do atendimento 24 horas das crianças. “Minha sugestão não é para implantar o Centro Pediátrico na Afonso Pena, que foi fechado pela administração passada, por ser muito oneroso. Eu defendo a adequação de uma unidade existente ou ainda a cedência de um imóvel da prefeitura para atender nossas crianças. E que o funcionamento seja de 24 horas”.

Em uma enquete em suas mídias sociais, cerca de 80% dos que comentaram são a favor do retorno do Centro Pediátrico. “Só assim poderemos dar um atendimento digno para nossas crianças. Eu como pai, defendo o retorno do Centro Pediátrico, pois é inimaginável um pai ou uma mãe ver seu filho padecer por alguma enfermidade e não ter onde buscar atendimento. Se depender de mim continuarei lutando até que o Centro Pediátrico seja reativado”, finalizou.

Comentários