​​“Melhoria nas vias de Campo Grande é a principal demanda da população”, afirma Junior Longo

O vereador Junior Longo (PSB) tem recebido inúmeras solicitações por meio do “Gabinete online”, pedindo por melhoria nas ruas de Campo Grande. De acordo com o parlamentar ele solicitou obra de patrolamento e cascalhamento para os bairros: Nova Lima, Jardim Noroeste, Centenário, Parque Isabel Garden’s, Campo Nobre, Iracy Coelho e São Conrado.

A operação tapa-buracos foi solicitada para as seguintes localidades: Arnaldo Estevão Figueiredo, Coophavilla II, Maria Aparecida Pedrossian, Taquarussu, Panorama, Santa Fé, Jardim dos Estados, Jardim Veraneio, Estrela do Sul, Nova Olinda e Morada Verde.

Junior Longo também solicitou a manutenção da Iluminação Pública no Taquarussu, no Jardim Presidente, no Jardim Campo Nobre e no Parque do Lageado.

Pensando em melhorar o trânsito no Carandá Bosque, o vereador solicitou o estudo de viabilidade para reordenamento da Rua Tropeiro, tornando-o mão única.

Outra demanda apresentada foi a realização de limpeza pública no Jardim Monte Alegre e no Noroeste. Ainda neste último bairro, também foi solicitada a realização de rondas policiais ostensivas.

“Apresentar indicações é uma das prerrogativas do vereador. Apresentando medidas de interesse público que são encaminhadas as Secretarias Municipais competentes, bem como a Prefeitura de Campo Grande. Além de apresentar as indicações, temos interpelando todo o secretariado, para que as demandas sejam atendidas”, disse o vereador Junior Longo.

