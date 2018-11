2ª Vara do Tribunal do Júri encerra ano em dia e agradece parceria da OAB/M

A Justiça Estadual tem conseguido dar efetividade e é considerada a Corte que mais julga processos de competência do Tribunal do Júri no país. Ainda de acordo com ofício encaminhado a Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Mato Grosso do Sul (OAB/MS), não há processo aguardando designação.

O órgão reconhece que apesar do índice de homicídios, os julgamentos estão dia, e isso se deve ao “incansável trabalho e integração de todas as instituições como OAB/MS, Ministério Público, Defensoria Pública em parceria com o Judiciário”, disse o Juiz de Direito Aluizio Pereira dos Santos em ofício encaminhado a OAB/MS.

O documento cita que não há processo aguardando designação de julgamento e que a resposta célere se deve ao engajamento dos magistrados sul-mato-grossenses.

Créditos OAB-MS

