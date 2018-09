A duas semanas das eleições, Coronel David intensifica campanha no interior do MS

Conversa com eleitores e exposição de propostas fizeram parte da caminhada do candidato a deputado estadual

Há exatos 13 dias para as eleições de 2018, Coronel David continua com toda energia e determinação para melhorar o Estado de Mato Grosso do Sul. Neste fim de semana, o candidato a deputado estadual com o número 17.800 realizou bandeiradas, conversou com a população da Capital e também no município de Maracaju, onde percorreu as ruas da cidade, tirou fotos com apoiadores de campanha e falou sobre as propostas para seu mandato na Assembleia Legislativa. “Faltam duas semanas para as eleições e estamos tentando falar com o maior número de pessoas em busca do melhor na segurança, na educação e na saúde. Vamos em frente com o 17.800 e Bolsonaro 17 por um Brasil e um MS melhor para todos nós”, destacou Coronel David.

Carreata por um MS melhor

Apoiadores e eleitores realizarão neste domingo (30) uma grande caminhada em prol da campanha do presidenciável Bolsonaro e Coronel David. O local será às 15 horas e a concentração será nos altos da avenida Afonso Pena em Campo Grande.

