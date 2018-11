À frente de ONG que atende crianças e idosos, irmãos são homenageados por Dr. Sami com Medalha Zumbi dos Palmares

Unidos pelo laço familiar e pelo objetivo de espalhar o bem, os irmãos Carlos Alberto e Carlos Eduardo de Oliveira Ferreira dedicam suas vidas a crianças, adolescentes e idosos carentes da região da vila Nasser e Jardim Seminário, em Campo Grande.

Por meio da ONG Corrente do Amor, realizam desde 2016 ações voltadas à promoção da saúde e ações sociais, culturais e recreativas, garantindo assim, qualidade de vida aos atendidos.

Por este importante trabalho voluntário, Carlos Alberto, presidente da ONG e Carlos Eduardo, vice-presidente, foram homenageados na noite desta quarta-feira (28) com a Medalha Mérito Legislativo Zumbi dos Palmares, concedida pela Câmara Municipal de Campo Grande, em alusão ao Dia Nacional da Consciência Negra, celebrado no dia 20 de novembro.

Os irmãos foram homenageados pelo vereador Dr. Wilson Sami (MDB), que destacou a importância do trabalho social desenvolvido pelos jovens. “São pessoas que se destacam pela dedicação em prol do coletivo e por isso merecem respeito e reconhecimento por todo esforço e entrega”, avalia Dr. Sami.

Para Carlos Alberto de Oliveira Ferreira, que durante a solenidade também representou o irmão Carlos Eduardo, a homenagem é especial, pois, reconhece o esforço de pessoas que se preocupam com o coletivo. “Estamos muito orgulhosos, pois, mostra que estamos no caminho certo, que nossa luta não é em vão”, avalia.

De acordo com informações da Casa de Leis Municipal, a homenagem é concedida por meio do Decreto Legislativo 690/01, às pessoas ou entidades que se destacaram no combate à discriminação ou preconceito, assim como na defesa dos princípios fundamentais do cidadão e na defesa da vida.

Créditos Assessoria de Imprensa do Vereador

Comentários