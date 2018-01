A GRANDE MURALHA: Governador sugere muro para fechar a fronteira com o Paraguai e a Bolívia.

Quando decidiu aceitar o conselho dos seus marqueteiros e escrever um artigo no Jornal Folha de São Paulo, aproveitando as férias e os vazios das redações, o governador Reinaldo Azambuja estava muito mais adiantado em suas idéias de fechamento da fronteira de Mato Grosso do Sul com os países vizinhos do que poderíamos imaginar em nossa vã filosofia.

Reinaldo já tinha criado topete e estava decidido a copiar Trump e sua idéia de construir um muro nos separando em definitivo do Paraguai e da Bolívia. O artigo foi um primeiro ensaio, uma sondagem. Mesmo assim é possível ler com mais atenção quando ele afirma por exemplo: “Fechar as fronteiras, evitar a entrada de drogas e armas. Coibir a entrada de drogas por nossas fronteiras é muito mais eficaz do que mobilizar as forças de segurança para a apreensão nos centros consumidores”.

Mais recentemente, Reinaldo tem visto seu humor oscilar cada vez mais, na medida em que as pesquisas se recusam a lhe mostrar índices melhores. O muro, ou muralha, pode ser uma saída. Pode lhe render atenções, pode fazer com que ele se dedica entre ser um triste mandarim ou um alegre faraó.

Nunca é demais lembrar que, para Reinaldo , encontrar solução cercando o problema não é novidade, afinal ele está entre os grandes consumidores de mourões de cerca do nosso Estado. Com um time de marqueteiros que já mostrou pensar mais em si mesmos que no Governador, estudar, planejar começar a fazer contas em torno de uma obra com a dessa Grande Muralha não é de se estranhar.

O assunto, tratado ainda com alguma reserva, já tem a ajuda do secretário de Obras, Marcelo Miglioli, já desperta o interesse da industria cimenteira do Estado, e já levou a equipe de comunicação de Reinaldo a perder algumas horas e mais cabelo pensando no próximo passo. Provavelmente um novo artigo, mais contundente e sem o mi-mi-mi vazio do primeiro, que foi um fracasso retumbante.

Entre os argumentos que estão sendo preparados para Reinaldo sustentar a “sua” muralha, estão por exemplo: a geração de milhares de empregos nas empobrecidas regiões de fronteira, aumento da arrecadação de impostos com o fomento da produção de cimento e indústrias cerâmicas, mais a projeção internacional que Mato Grosso do Sul ganharia ao realizar uma “obra que poderia ser avistada até do espaço sideral” a exemplo da Muralha da China que pode ser vista a olho nu por quem estiver na Lua.

Por se tratar de uma obra de emergência a obra emblemática começaria ser realizada imediatamente, sem licitação. Recursos?… até hoje nada tem faltado a Azambuja. Ele já tem empréstimos em dólar aprovados pela Assembléia. Nem mesmo o risco de concluir a obra em menos de um ano desanima os assessores do governador que argumentam para ele com insistência: “Se André deixou o Aquário por terminar, porque o senhor não poderia deixar para ele uma muralha que é muito mais importante?”.

Por essas e outras Azambuja não perde o topete.

Comentários