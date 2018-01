A MURALHA DE AZAMBUJA: Governador “acorda” com planos administrativos mirabolantes

Depois de uma administração letárgica por três anos consecutivos, o governador Reinaldo Azambuja (PSDB) acordou mesmo estando em férias, e tem dado declarações do tipo “nada a ver” tentando criar um instante político capaz de melhorar seu ‘pífio’ desempenho nas pesquisas.

Quarta-feira (17/01) ele apareceu na Showtec, em Maracajú, onde insistiu na indefinição quanto à sua candidatura à reeleição neste ano, e o que disse à imprensa gerou estupefação, incógnitas e risos.

DECLARAÇÕES

Azambuja decidiu guardar para depois do Carnaval a definição se sairá ou não candidato à reeleição. Prometeu retomar as obras do Aquário do Pantanal, cuja verba para a conclusão havia sido deixada em caixa pelo seu antecessor.

Ao falar sobre ‘segurança pública’, mais uma das promessas de campanha não cumpridas, Azambuja falou na possibilidade de “fechar” as fronteiras do nosso Estado com o Paraguai e a Bolívia.

Sem especificar como faria isso, a fala do governador oportunizou o surgimento de especulações diversas sobre sua preocupação com a violência nos morros do Rio de Janeiro.

Especulou-se até, que Azambuja (PSDB) mandaria construir um muro como aquele que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, está fazendo na fronteira com o México.

A grande obra seria emblemática para a administração “tucana” em nosso Estado e seria erigida em todo o contorno das divisas ‘secas’ entre Mato Grosso do Sul e os países limítrofes. Seria uma obra majestosa, cara e inacreditável, semelhante à Muralha da China.

