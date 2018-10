A pedido da OAB/MS, diante das fortes chuva de ontem, TJ defere suspensão dos prazos

A Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Mato Grosso do Sul (OAB/MS), solicitou e o Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS) deferiu a devolução dos prazos processuais de ontem (03) no Foro Judicial de 1ª e 2ª Instâncias do Estado devido à falta de energia ocasionada pelas fortes chuvas em Campo Grande.

“Nós atendemos o Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil de Mato Grosso do Sul, Mansour Elias Karmouche e os Advogados do Estado e deferimos o pedido para a devolução dos prazos processuais”, explicou o Diretor-Geral do Tribunal de Justiça, Marcelo Vendas Righetti.

