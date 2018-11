A pedido de empresários, prefeito anuncia antecipação do 13º salário para o dia 15 de dezembro

A Associação Comercial e Industrial de Campo Grande (ACICG) pediu e o Prefeito da Capital, Marquinhos Trad anunciou na noite de ontem (13), durante o lançamento do Clube do Servidor Municipal, na sede da entidade, a antecipação do pagamento do 13º salário aos servidores públicos do município para o dia 15. O pagamento, que seria realizado no dia 20 de dezembro será depositado em parcela única, conforme prevê a legislação municipal, e deve injetar R$80 milhões na economia local.

Em seu discurso, o Prefeito lembrou que sua gestão tem trabalhado muito em prol da valorização dos servidores públicos. A pedido da ACICG a Prefeitura começou a tratar da mudança dos vendedores ambulantes que circulam no Centro, e Trad disse que o controle será mais rigoroso. Sobre o Reviva, Marquinhos Trad comentou que estão trabalhando com as ferramentas disponíveis, lembrando que todo o planejamento foi realizado em gestões anteriores. “Queremos que todos tenham um excelente Natal. A Prefeitura está com o pagamento dos seus servidores em dia, e até o dia 15 de dezembro nós faremos o pagamento do 13º salário conforme pedido do João Carlos Polidoro”, afirmou.

O presidente da ACICG, João Carlos Polidoro disse que ao antecipar o pagamento do 13º salário aos servidores públicos municipais, a Prefeitura oportuniza ao funcionalismo público municipal um Natal melhor. “Os comerciantes poderão dar ao consumidor um atendimento de maneira mais adequada no período, e seus clientes terão mais tempo para planejar suas compras de Natal. Comprando em Campo Grande, o dinheiro continua circulando aqui fazendo girar a economia local, e isso é benéfico não só para os empresários, mas para toda a população”, ressaltou.

A expectativa da Associação Comercial para o período de vendas natalinas, data mais importante do ano para o comércio, é que o movimento se assemelhe ao observado em 2017.

