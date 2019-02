A pedido de morador, vereador vai a Jardim Noroeste e faz levantamento das necessidades do bairro

Nesta quarta-feira (27), o vereador Otávio Trad (PTB) visitou o bairro Jardim Noroeste, a pedido de um morador da região, senhor Alisio Wolf. Alisio entrou em contato com vereador por meio das redes sociais do parlamentar e solicitou a visita para que Otávio pudesse ver de perto a realidade do bairro.

Andando pelo bairro, é possível verificar que boa parte das ruas está em situação precária e necessitam dos serviços de patrolamento e cacalhamento. Porém, a Rua Era Atômica chamou a atenção do vereador. No início da rua, no cruzamento com a Rua Brás Pina, há um buraco de grande profundidade, que oferece risco de acidentes à população, principalmente, durante a noite quando a visibilidade é menor.

Obra parada se torna abrigo para usuários de drogas

Outro problema enfrentado pela população do bairro é uma obra que está parada desde 2013. O local era para ser um Centro de Artes e Esportes (CEU), projeto do Governo Federal. Já foram construídas uma pista de skate, uma quadra esportiva e salas que serviriam para aulas de artes, porém, com a interrupção da obra, usuários de drogas utilizam área como abrigo.

Para solucionar o problema, o vereador solicitou informações à Secretaria Especial de Cultura quanto aos investimentos já realizados, motivo da paralisação e possibilidade de retomar a obra. “É um espaço muito bom e a população do bairro necessita de um local como esse, principalmente as crianças e os jovens. Vamos nos empenhar para conseguir viabilizar a retomada desta obra”, diz o vereador.

Já em relação às ruas do bairro, Otávio Trad encaminhou indicações à Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (SISEP) para que serviços de patrolamento e cascalhamento sejam realizados com urgência.

