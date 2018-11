Abertas inscrições para o último aulão preparatório para o Enem

Neste sábado (10), às 7h30, na Uniderp, mais de mil jovens participarão do último aulão do ano para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Ao longo do ano, a Prefeitura Municipal de Campo Grande, por meio da Subsecretaria de Políticas para Juventude, e parcerias com instituições de ensino público e privado, realizou 24 “aulões” de preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio.

Os alunos da rede pública e privada contaram com palestras de diversas disciplinas, por meio do apoio da UCDB, Uniderp, Colégio Status e UFMS.

“Durante todo o ano de 2018, trabalhamos com o objetivo de promover e divulgar este tipo de evento para os jovens que estão em fase de preparação para o ENEM e as mídias sociais nos ajudaram muito a entrar em contato com este público”, explicou o subsecretário de Políticas para Juventude, Maicon Nogueira.

Neste sábado, o último aulão do ano, contará com a presença dos professores; Marcio Vargas (Química), Marcelle Aiza (Biologia), Anderson Sammy (Física).

As aulas acontecerão na Universidade Uniderp da Av. Ceará, 333 – bloco 05. As inscrições são gratuitas, pelo telefone 3314-3577. A Subsecretaria de Políticas para Juventude está localizada na Rua 15 de Novembro, 532 – Centro.

