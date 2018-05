ABSSMS passa a se denominar Associação dos Militares Estaduais de Mato Grosso do Sul

A partir de terça-feira (15) a Associação Beneficente dos Subtenentes, Sargentos e Oficiais oriundos do quadro de Sargentos Policiais e Bombeiros Militares do Estado de Mato Grosso do Sul – ABSSMS – entidade mais antiga da classe militar de Mato Grosso do Sul, fundada em 1964, inicia uma nova fase em sua trajetória. A entidade passa a denominar-se Associação dos Militares Estaduais de Mato Grosso do Sul – AME-MS. A alteração do estatuto foi aprovada nesta terça em assembleia geral ordinária.

Com a alteração, a entidade de classe passa a ter representatividade em todas as categorias de policiais e bombeiros militares de Mato Grosso do Sul. Até o momento, a associação era a legítima representante dos subtenentes, sargentos e oficiais oriundos do quadro de sargentos PM e BM do Estado.

A mudança é para atender uma necessidade da categoria militar de Mato Grosso do Sul. A partir de agora, a AME-MS representará todas as graduações militares, desde soldado até coronel.

“Esse é um anseio antigo de toda classe que cobrava a unificação da categoria. Iniciamos este projeto há nove anos quando assumimos a ABSSMS, que estava falida, sem credibilidade e perdendo associados. Hoje, estamos numa nova fase, com o trabalho coletivo chegando a quase 2 mil associados, nossa entidade é forte, e por isso temos estrutura para dar este grande passo em busca dos direitos de toda nossa categoria de forma unificada. Com a criação da AME-MS nossa representatividade atinge todos os militares de Mato Grosso do Sul”, explica o presidente da AME-MS Tenente Monaco.

