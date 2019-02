Acadêmicos de arquitetura e urbanismo visitam obras do Reviva

Um grupo de 25 alunos do curso de Arquitetura e Urbanismo da Facsul esteve, no último fim de semana, visitando as obras de requalificação da Rua 14 de Julho. A via se transformou em sala de aula para os estudantes do quarto e quinto semestres da instituição.

Sob a supervisão da professora Angela Gil, eles foram recebidos pela arquiteta Neila Vieira, que faz parte do Programa Reviva Campo Grande. A profissional explanou sobre o projeto, explicou como ele foi desenvolvido e o que está previsto ao longo da principal rua de comércio da cidade, como piso tátil, calçadas mais largas dando prioridade aos pedestres, embutimento da rede e paisagismo. Além disso, apresentou à turma o mobiliário que será instalado em cada quadra, que prevê lixeiras, bicicletários e prismas.

“Costumamos trabalhar no curso as problemáticas da cidade em algumas disciplinas, que são: projeto arquitetônico, planejamento urbano e teoria da arquitetura. Então, estipulamos a área do centro, por estar passando por obras, para ser estudada durante o semestre”, afirma a professora. A proposta da aula in loco é reconhecer a problemática da cidade e saber que existe uma preocupação do poder público com o planejamento urbano.

A estudante Melissa Silva avalia a experiência como muito positiva para sua formação. “Amplia nossa visão do campo, a gente começa a dar a importância para o urbanismo. Além disso, sou campo-grandense e acredito que a revitalização vai trazer mais vida para uma das principais ruas da cidade”.

Créditos: Assessoria da Prefeitura de CG

