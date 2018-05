Ação de Chiquinho Telles quer evitar que ponto da rua Fraiburgo se transforme em ‘Curva da Morte’

No mês em que se realiza o movimento “Maio Amarelo”, com objetivo de chamar atenção da sociedade para o alto índice de mortes e feridos no trânsito em todo o mundo, o líder do prefeito na Câmara Municipal, vereador Chiquinho Telles (PSD), nesta terça-feira (8/5), mobilizou a Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) para constatar “in loco” a situação de insegurança no trânsito na rua Friburgo (nas imediações do nº 734), onde inclusive ocorreu recentemente grave acidente com vítimas fatais.

Segundo a diretora-adjunta da Agetran, Andreia Figueiredo, em atendimento à reivindicação do vereador Chiquinho Telles, equipe verificou os pontos ideais para a implantação de dois quebra-molas, trabalho que será realizado em conjunto com a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep). “Vamos fazer também o reforço da sinalização horizontal e a implementação das placas de sinalização vertical de redução de velocidade”, informou.

De acordo com informações de Andreia, ainda esta semana a Sisep vai implantar os quebra-molas, e na sequência a Agetran vai reforçar a sinalização.

A Friburgo, observou Chiquinho Telles, é a principal via de acesso para as Moreninhas, e requer medidas urgentes para evitar que determinado ponto da rua se torne em “curva da morte”.

Porém, o Parlamentar ressaltou que é necessário também que os motoristas sejam sensibilizados no sentido de terem uma maior consciência com relação ao comportamento no trânsito, respeitando regras e não ultrapassando o limite de velocidade das vias públicas.

Principalmente em curvas, alertou o Vereador, os motoristas precisam redobrar a atenção e reduzir a velocidade dos seus veículos.

Mais benfeitorias

O titular da Sisep, Rudi Fiorese, anunciou que as calçadas da rua Friburgo também vão receber limpeza, para que as pessoas possam caminhar com tranquilidade.

Com a trégua dada pela chuva, os trabalhos da Sisep ganharam ritmo acelerado nos bairros de Campo Grande. Conforme o Secretário, “estamos conseguindo resolver mais rapidamente os serviços de manutenção tanto das vias não pavimentadas, como operação tapa-buracos das vias asfaltadas”.

Satisfeito com a rapidez com que as reivindicações têm sido atendidas pelo Executivo Municipal, Chiquinho Telles comentou que “isso vem demonstrar o comprometimento do prefeito Marquinhos Trad [PSD] com o desenvolvimento de Campo Grande e bem-estar de nossa população”.

