Acidente deixa motociclista ferido e trânsito lento no Jardim dos Estados

Um acidente nos cruzamentos das ruas 7 de setembro e Bahia, na região do bairro Jardim dos Estados que envolveu dois carros e uma moto deixou o trânsito lento na tarde de hoje (19).

De acordo com o Batalhão de Polícia de Trânsito que esteve no local informou que o motociclista seguia pela 7 de setembro quando aconteceu o acidente. Ainda de acordo com as informações policiais são de que o motociclista pode ter se confundido, pois um dos veículos teria parado na faixa o que teria levado o condutor a atravessar a rua Bahia sem notar a aproximação de um outro veículo.

A colisão aconteceu na esquina e o motociclista ao ser atingido caiu sobre um outro carro que estava parado na 7 de Setembro e segui sentido centro bairro.

Os bombeiros informaram que o condutor sofreu apenas escoriações. E foi encaminhado a unidade de saúde, a qual não foi informado.

Os militares precisaram orientar o trânsito que permaneceu lento durante alguns horas.

