Acidente entre carreta e ônibus deixa mortos e feridos Goiás

Um acidente grave na manhã de hoje (15) envolveu um ônibus e uma carreta em Formosa, cidade goiana do Entorno do Distrito Federal.

Informações dos Bombeiros são que seis pessoas morreram no local e duas foram socorridas mas não resistiram aos ferimentos, de acordo com o G1. Ao todo 30 pessoas ficaram feridas e encaminhadas aos hospitais da região.

O acidente ocorreu por volta das 6h30, no Km 45 da rodovia. No ônibus viajavam 43 passageiros mais o motorista. Ainda de acordo com a assessoria de imprensa dos bombeiros a corporação ainda procura mais sete pessoas.

Um helicóptero e sete ambulância ajudaram no resgate as vítimas. A Secretaria de Saúde do DF informou em nota que 12 vítimas foram encaminhadas aos hospitais da capital. Sendo 4 no Hospital de Platina, 2 no Hospital do Paranoá, 3 no Hospital de Sobradinho e 3 no Instituto Hospital de Base.

A colisão foi tão forte que uma das laterais do ônibus ficou completamente destruída e a carga da carreta de adubo ficou espalhada pela pista. O caminhoneiro sobreviveu.

A PRF informou que no local do acidente é pista simples, ou seja, a ultrapassagem é proibida. O trafego ficou interditado nos dois sentidos e provocou em engarrafamento de 4 km.

Com informações do G1 Goiás

