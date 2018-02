Acidente grave na BR-267 deixa vítimas presas às ferragens

Três pessoas ficaram gravemente feridas na noite de ontem (4) após se envolveram num acidente na rodovia BR-267, cerca de 6 Km de Bataguassu.

Informações do site Portal 98,9 FM o acidente ocorreu próximo a um frigorífico Marfrig, por volta das 21:40 hs deixou uma criança e uma senhora que estavam num veículo Fiat Uno presas as ferragens.

Ainda de acordo com as informações do site o veículo Saveiro, placas de Bataguassu seguia sentido Presidente Epitácio e era conduzido por uma mulher de 55 anos que bateu contra um boi que estava no meio da rodovia.

Após colidir contra o animal, uma carreta que vinha em sentido contrário na pista parou e o Fiat Uno, placas de Bataguassu se chocou contra a traseira da carreta.

No Fiat haviam quatro pessoas. O motorista sofre um corte no rosto e a mulher e a criança ficaram presas as ferragens. A jovem que seguia no banco do passageiro a princípio não se feriu.

Os bombeiros prestaram os primeiros atendimentos e retiradas das vítimas. Os quatro ocupantes do veículo foram encaminhados a Santa Casa de Bataguassu.

A condutora que atropelou o animal na pista não se feriu.

A rodovia permaneceu interditada nos dois sentidos por cerca de 20 minutos até a chegada da PRF que coordenou o transito no local.

