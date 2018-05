Acusado de matar policial civil em Tacuru vai a Júri Popular

IGUATEMI-MS (Correspondente) – José Osmar Freitas será julgado pelo crime de homicídio. Ele é acusado de matar o Investigador de Polícia Judiciária José Nilvaldo de Almeida. O julgamento acontecerá as 8 horas de sexta-feira (17), no plenário do Tribunal do Júri de Iguatemi/MS.

O Promotor Thiago Barbosa da Silva, titular da Promotoria de Justiça de Iguatemi, fará a acusação pelo Ministério Público de Mato Grosso do Sul.

O réu é denunciado pelo crime de homicídio qualificado, com recurso que dificultou a defesa da vítima e pelo motivo torpe.

