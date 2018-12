Adolescente agride a mãe com uma facada

Adolescente (17) tenta agredir a mãe (35) com uma faca e acaba preso. O caso ocorreu na manhã de segunda-feira, no Bairro Vila Popular, em Campo Grande/MS. O filho é usuário de drogas e mora na rua. Quando retorna furta alguns objetos da casa. Desta vez ele retornou e queria comer a comida dos irmãos, quando foi impedido pela genitora partiu para cima dela com uma faca. Após se defender do agressor o mesmo arremessou uma barra de ferro acertando-a na costa. Ele foi detido e encaminhado à Deaiji onde passará por audiência de custódia nesta terça-feira (4).

