Adolescente baleada na Capital aguarda vaga na UTI

A adolescente de 16 anos que foi baleada na cabeça após uma discussão com o namorado de 23 anos, em Campo Grande está aguardando uma vaga na UTI. Ela se encontra no pós-operatório cirúrgico em estado grave após a realização de uma drenagem de hematoma no cérebro realizada hoje (26).

A assessoria da Santa Casa informou que a família esteve no hospital. Ela deu entrada na unidade hospitalar na noite de ontem (25), mas sem identificação pois estava sem documentação.

De acordo com informações da Polícia a adolescente reside em Sidrolândia e veio passar alguns dias na Capital, na companhia de uma amiga de maior de idade. Ela havia conhecido o rapaz que é peão de uma fazenda e a partir daí começaram a ficar juntos.

O crime ocorreu ontem (25) por volta da meia noite após uma discussão do casal. A adolescente teria ingerido bebida alcoólica com quatro amigos na casa de um deles. O suspeito teria saído da residência e quando voltou deu um tiro para o alto no meio da rua e entrou na casa e atirou contra a menina que estava na varanda.

O autor tem ficha criminal por tentativa de homicídio e também pelo crime de homicídio.

A Polícia ainda continua procurando o foragido.

Comentários