Adolescente é espancado em Três Lagoas/MS vítima de homofobia

Um adolescente de 17 anos foi espancado por seis rapazes neste final de semana em Três Lagoas/MS, na saída de uma Festa. O motivo seria a sua orientação sexual.

Informações do site Rádio Caçula a vítima consegui se esconder num matagal, após horas de tortura. O jovem consegui pedir ajuda em um restaurante próximo de um posto de gasolina, e contou que havia saído de uma festa que acontecia na BR-262 quando foi cercado e agredido.

Os agressores o cercaram e o golpearam nas costas, jogando-o no meio de um matagal. As agressões foram tantas que a vítima chegou a desmaiar e acordou com os agressores dizendo que o matariam.

Ainda de acordo com o site ele consegui se rastejar e se esconder numa mata. Após os agressores irem embora foi até um restaurante próximo a um posto de gasolina as margens da rodovia, onde pediu ajuda. Mas uma funcionário do local negou ajuda-lo, justificando que estaria em expediente de trabalho.

Diante da negativa a vítima consegui chegar à casa da sua ex-sogra e pedir ajuda que o levou até a UPA para receber atendimento médico. Os agressores não foram localizados até o momento.

