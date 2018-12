Adolescente (16) foi preso na quinta-feira (6) acusado de executar Lucas Lopes da Silva (19) e Juliano Cezar da Silva Lovera (25) mortos no último dia 25 de agosto com mais de 25 tiros. As investigações identificaram o autor. Na sua casa a polícia localizou um revólver calibre 38 que após passar por exame de balística comprovou ser a arma do crime.

