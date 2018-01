Adolescente indígena é apreendido por tráfico de drogas

CORRESPONDENTE AMAMBAI (MS) – Policiais Militares de Coronel Sapucaia/MS no último domingo (21) receberam uma ligação da liderança de uma aldeia indígena do município relatando que haviam detido um adolescente transportando drogas no interior da aldeia.

Quando chegaram ao local constaram a veracidade da informação. O menor indígena foi apreendido com 1 Kg de substância análoga a maconha acondicionado em 2 tabletes.

A prisão aconteceu em flagrante e o indivíduo foi encaminhado juntamente com a substância a Delegacia de Polícia Civil, acompanhado do Conselho Tutelar onde serão tomadas as providências cabíveis.

