Advogada é preso suspeita de aplicar golpe milionário em idoso

A advogada Emmanelle Alves Ferreira da Silva foi presa suspeita de aplicar um golpe milionário num aposentado do Rio de Janeiro.

A juíza Eucélia Moreira Cassal, da 3ª vara criminal expediu o mandado de prisão que foi cumprido pela Policia Civil e o Gaeco. Emmanuelle é esposa do juiz Aldo Ferreira da Silva, da 5º Vara de Famílias e Sucessões. De acordo com os depoimentos de três pessoas presas na semana retrasada tentando transferir dinheiro usando documentos falsos, a advogada criou um nome fictício como sendo a credora do aposentado na venda de uma fazenda. Usando um processo de execução em Campo Grande consegui liberar cerca de R$ 5 milhões, depositado em uma conta do escritório.

A vítima procurou a delegacia e alertou as autoridades sobre a documentação falsa sendo usado no processo. Uma confissão de dívida e notas promissórias. Ela responde por formação de quadrilha e estelionato.

