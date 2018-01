Advogado é preso acusado de morte de motociclista na BR-185

Conforme o site JP NEWS depois de nove anos do acidente que matou o motociclista Ederson Abadio Ferreira, na BR-158 em Três Lagoas/MS o advogado Arthur Felipe Silva Sian responsável por ocasionar o acidente foi preso. Por determinação do juiz da Comarca de Três Lagoas, Rodrigo Pedrini Marcos.

O advogado já havia sido condenado em 2015 a seis anos de reclusão em regime semiaberto, mas tendo a garantia de recorrer em liberdade. A prisão aconteceu na semana passada. O recurso impetrado pela defesa foi negado pela justiça.

Ainda de acordo com a publicação do site Arthur foi condenado pelo Tribunal do Júri de Três Lagoas/MS por homicídio com dolo eventual no trânsito. Segundo consta nos autos na época Arthur era acadêmico de direito da UFMS, campus do município e dirigia sob influência de álcool.

