Advogados com relevantes serviços pela população da Capital são homenageados pelo vereador Dr. Sami

De fundamental papel na organização social, o advogado é o profissional cuja função é defender o direito, zelando pelo cumprimento adequado da lei, visando colaborar para a formação de uma sociedade mais justa e democrática.

Com o intuito de homenagear estes profissionais, a Câmara Municipal de Campo Grande realizou na noite desta quarta-feira (26) a Sessão Solene de outorga da Medalha do Mérito Advocatício “Doutor Nelson Trad”, onde profissionais da área cuja carreira se destaca pelo trabalho em prol da população foram reconhecidos.

O vereador Dr. Wilson Sami (MDB) homenageou dois advogados com ampla experiência e grandes conquistas na área jurídica: Manoel Cerqueira e Paulo Tadeu de Barros Mainardi Nagata. “A história profissional de ambos é exemplar. Homens que, por meio da formação e profissão que escolheram, trabalham com olhar voltado ao bem comum. É uma honra conhecer e homenagear estes profissionais”, revelou Dr. Sami.

Atuando há cerca de 40 anos nas áreas tributária, criminal, previdenciário e da família, Paulo Tadeu de Barros Mainardi Nagata tem sua vida consolidada em Campo Grande, onde constituiu sua família e é pai de quatro filhas. Para o advogado, a homenagem é uma grata surpresa. “Só quem conhece de perto sabe a realidade e potencial de nosso trabalho. Fico feliz por esse reconhecimento, principalmente porque em quase 40 anos de profissão, sempre atuei em Campo Grande”, avaliou o homenageado.

Já o advogado Manoel Cerqueira, contabiliza 31 anos de carreira, dos quais, 26 está em Campo Grande. Casado e pai de dois filhos, suas principais áreas de atuação são o Direito Civil e Direito do Trabalho. “Recebo com surpresa e acima de tudo, com muito carinho este reconhecimento. Sempre atuamos com procedimentos seguindo uma correta conduta profissional, mas receber esta homenagem é realmente algo muito importante”, destacou Cerqueira.

Comentários